Des sources militaires irakiennes ont annoncé qu’une nouvelle attaque a été menée dimanche contre des objectifs iraniens et des milices irakiennes pro-iraniennes dans l’est du pays. Selon ces sources, des avions ont visé le camp Ashraf, situé à 40 km au nord de Bagdad mais surtout à 80 km de la frontière avec l’Iran.

Parmi les cibles visées, des rampes de lancement de missiles balistiques acheminées récemment par l’Iran, des entrepôts de missiles ainsi que des campements de Gardiens de la Révolution et de la Brigade Badr irakienne, plus importante milice pro-iranienne. Ces attaques auraient fait fait quelques dizaines de morts parmi les combattants chiites.

Le Camp Ashraf est l’un des plus importants de l’est de l’Irak, il accueille quelque quatre-mille hommes et comprend de nombreux entrepôts d’armes souterrains comprenant artillerie, tanks et missiles de toutes sortes.

Il s’agirait donc de la deuxième attaque en dix jours contre des objectifs iraniens et pro-iraniens en Irak, une montée en degré dans l’intervention israélienne contre les velléités agressives de l’Iran.

Photo Ofer Zidon / Flash 90