Le Shabak et la police ont arrêté un citoyen israélien, habitant de Nof Hagalil, au nord d’Israël, pour avoir effectué des missions pour le compte de l’Iran. Artem Zolotrev, 33 ans, est soupçonné d’avoir commis des infractions à la sécurité liées à des contacts avec des responsables des services de renseignement du régime iranien et à l’exécution de missions de sécurité en Israël sous leur direction, contre rémunération.

Zolotrev a été arrêté après avoir réalisé des graffitis dans les régions de Nof HaGalil, Haïfa et Migdal HaEmek, et après avoir incendié une voiture à Haïfa.

L’enquête menée par le Shabak et le bureau du procureur du district Nord a révélé qu’au cours du mois d’octobre, une connexion en ligne avait été établie entre le suspect et un personnage se faisant appeler « Eliad » et qu’il avait suggéré à Zolotrev d’effectuer des missions de réalisation de graffitis contre le gouvernement afin de changer la situation dans le pays.

En échange de ces graffitis, il a reçu 2800 dollars en cryptomonnaie.

L’enquête a également révélé qu’après que Zolotrev a refusé d’accomplir d’autres tâches, telles que : photographier des bâtiments résidentiels, photographier des transformateurs électriques, brûler une voiture, il a vu des publications sur Tik-Tok sur l’arrestation de Moti Maman – un citoyen israélien qui s’est rendu à deux reprises en Iran et a rencontré des responsables des services de renseignement iraniens, ainsi que des publications sur l’arrestation de Vladislav Victorson et Anna Bernstein, qui étaient en contact avec des agents iraniens et accomplissaient des tâches similaires pour eux, il s’est rendu compte que « Eliad » avec qui il était en contact et effectuait des tâches pour lui était un agent iranien.

Après que Zolotrev s’est rendu compte qu’« Eliad » était un agent iranien, ce dernier lui a proposé de tuer un homme pour 125 000 dollars, puis ils s’arrangeraient pour le faire passer clandestinement en Russie ou en Iran. On lui a également demandé d’acheter une arme à feu afin de la transmettre à quelqu’un d’autre, mais il a refusé ces deux offres. A la demande de son opérateur iranien, il a incendié une voiture à Haïfa en échange de 2000 dollars.

Suite à cela, “Eliad” a dirigé Zolotrev vers un autre opérateur nommé “Boaz Mar”, et dans le cadre de la relation avec lui, le suspect a effectué des tâches supplémentaires de réalisation de graffitis à Haïfa et Afula. Il a aussi incendié un autre véhicule à Haïfa. Zolotrev filmait toutes ses missions et les envoyait à son opérateur.