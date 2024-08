DAKA News, la nouvelle application incontournable pour suivre l’actualité en temps réel en Israël, en France et à l’international est désormais disponible sur App Store, Google Play, et site web. Ses mises à jour instantanées et ses alertes permettent de connaître tous les derniers développements en quelques instants.

Avec près de 200 sources à travers le monde, DAKA News est devenu la solution idéale pour une couverture rapide et complète de l’actualité. ‘DAKA’ traduit par ‘minute’ en hébreu donne le ton sur l’objectif de cette nouvelle application en proposant de ‘mini-articles’ pour être informé en un instant. Une minute pour recevoir la news et une minute pour la lire, c’est la pari ambitieux que s’est lancée cette nouvelle startup made in Israël.

Après quelques semaines de lancement, ce pari est réussi car les premiers retours font l’unanimité : « À présent, je n’ai gardé que DAKA News pour lire l’actu », « Cette application est bien plus rapide que toutes les autres » ou encore « Je sais qu’en rentrant sur cette app, je serai informé rapidement sur tout ce qu’il y a savoir en Israël et à travers le monde ».

DAKA News se distingue par son engagement à fournir des informations précises, fiables, diversifiées et à jour, directement depuis le cœur de Jérusalem. L’application et le site web ont été conçus de manière à être clairs et accessibles pour une utilisation optimale.

Télécharger DAKA News pour suivre toute l’actu à la minute : https://onelink.to/dakanews