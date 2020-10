Le président de Yamina Naftali Benett a voulu répondre par avance à l’un des principaux arguments de campagne que le Likoud martèlera pour ramener de nombreuses voix qui se portent aujourd’hui sur le parti sioniste-religieux. Le Likoud avait déjà annoncé la couleur après le vote sur la motion de censure déposée par Yesh Atid et en faveur de laquelle avaient voté Naftali Benett et Matan Kahana, accusant Benett de reproduire l’alliance avec Lapid.

Sur les ondes de Galei Tsahal, Naftali Benett a été catégorique : il n’y aura pas de réédition de « l’alliance des frères » qui lui avait permis d’entrer au gouvernement Netanyahou avec Yaïr Lapid en 2013.

Naaftali Benett en a donné les deux raisons : le discours haineux anti-orthodoxe de Yaïr Lapid et sa position « tout-sauf-Bibi » obsessionnelle. « Je ne me situe ni dans le camp ‘uniquement Bibi’ ni dans celui de ‘tout-sauf-Bibi,' » a indiqué l’ancien ministre qui a également précisé qu’il n’entrera sous aucun prétexte dans le présent gouvernement : « Il s’agit d’un mauvais gouvernement qui a échoué et dont les chefs ne cessent de se disputer entre eux ».

Naftali Benett a également critiqué l’attitude du Premier ministre sur la question du système judiciaire : « L’homme politique qui a le plus contrecarré toute action contre l’activisme judiciaire c’est Binyamin Netanyahou lui-même ».

Après les derniers sondages qui accordent à Yamina entre 21 et 24 sièges, les médias s’étaient déjà mis à rêver en imaginant une refonte totale du découpage partisan avec un bloc formé de Yamina, Yesh Atid, Bleu-Blanc et Israël Beiteinou qui laisserait le Likoud de Binyamin Netanyahou et les orthodoxes dans l’opposition.

Naftali Benett a tenu à remettre les choses en place, tout comme l’avait déjà récemment fait Betzalel Smotritch.

