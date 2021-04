Les sirènes d’alerte ont une nouvelle fois retenti, cette fois-ci à Sederot et sa région. Une roquette qui se dirigeait vers la ville a été interceptée par le système Dôme de Fer. Pour l’instant, et malgré les trente-six roquettes tirées samedi en direction du territoire israélien, ni l’échelon politique ni les responsables militaires ne semblent vouloir réagir avec la fermeté qui s’impose, toujours à cause de cette volonté « de ne pas provoquer d’escalade ». Après le les tirs des trente-six roquettes, le ministre de la Défense Benny Gantz avait « averti » avec la ritournelle habituelle que si ces tirs se poursuivaient « Tsahal frapperait durement les organisations terroristes ». Les tirs se poursuivent…

Le député Itamar Ben Gvir (Hatziyonout Hadatit) a réagi face à cette mollesse : « Le Premier ministre doit immédiatement ordonner à Tsahal de reprendre les éliminations ciblées de chefs terroristes et d’envoyer des dizaines de missiles sur les terroristes et non pas vers des dunes de sable vides ou des postes de commandement évacués. Par miracle, personne n’a été touché par ces tirs mais le fait qu’il n’y ait pas eu de riposte digne de ce nom avec l’élimination de terroristes et une honte ainsi qu’un abandon des habitants du sud du pays « .

