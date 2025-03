Après le gigantesque exit de la société israélienne Wiz cette semaine, rachetée par Google pour 32 milliards de dollars, une autre start-up israélienne a réalisé une belle performance. Il s’agit de Next Insurance qui a été rachetée par Munich Re pour 2.6 milliards de dollars.

Next Insurance développe des plateformes d’assurance numérique pour les petites entreprises, Munich Re est l’un des plus grands groupes d’assurance dans le monde.

La transaction, d’une valeur de 2,6 milliards de dollars, permettra à l’entreprise israélienne d’étendre ses activités et de tirer parti de ses technologies d’assurance sous l’égide du groupe ERGO, filiale de Munich Re.

Next Insurance a été fondée en 2016 par Guy Goldstein, Alon Huri et Nissim Tapiro. Son siège social est situé à Palo Alto, en Californie, et elle possède un centre de développement à Kfar Saba, en Israël.

Next Insurance est devenue un acteur majeur du marché de l’assurance numérique aux États-Unis, avec une plateforme innovante permettant la souscription d’assurances, l’analyse des risques et la tarification des polices en temps réel.

L’entreprise propose des assurances numériques pour les petites entreprises dans divers domaines, notamment l’assurance responsabilité professionnelle, l’assurance responsabilité civile et l’assurance des employés. Aujourd’hui, elle sert plus de 600 000 clients et emploie environ 700 personnes, dont 200 dans son centre de développement en Israël.

L’opération devrait générer des centaines de millions de dollars de bénéfices pour le groupe ERGO à moyen terme et renforcer la position de Next Insurance en tant que leader de l’insurtech à l’échelle mondiale.

Guy Goldstein, PDG de Next Insurance, a réagi à cette acquisition :

« Au cours des dernières années, nous avons transformé la manière dont les petites entreprises aux États-Unis accèdent à l’assurance. Cette transaction va accélérer notre développement et nous permettre de continuer à mener la révolution numérique sur le marché de l’assurance. »