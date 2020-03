Pour la première fois, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué son départ. Lors d’une interview accordé à la chaîne Hadashot 12, la journaliste Dana Weiss, avec un certain toupet d’ailleurs, lui a demandé de regarder la caméra et de s’adresser directement à Benny Gantz pour lui dire qu’il lui cédera la place de Premier ministre après un an et demi dans le cadre d’une rotation. Le Premier ministre a obtempéré et a réitéré son appel à un gouvernement d’union ou d’urgence totalement paritaire dans lequel Benny Gantz deviendrait Premier ministre au bout d’une année et demi. Il a précisé qu’il était tout à fait sérieux et que cet accord aurait force de loi.

Binyamin Netanyahou a accusé Yaïr Lapid et Moshé Yaalon d’être les obstacles à un tel gouvernement. Netenyahou est même entré dans les grandes lignes de l’accord qui se tisse. Concernant le point épineux du ministère de la Justice, il a expliqué que la proposition du Likoud était claire: un ministre ayant l’assentiment des deux partis ou alors un ministre appartenant à l’un des deux partis avec comme vice-ministre un membre de l’autre parti avec nécessité de signature conjointe pour les décisions importantes. Avec inversion de postes au bout d’un an et demi.

Avant de conclure, Binyamin Netanyahou a dit à l’intention de Benny Gantz: « Si pour vous Israël passe avant tout, comme le dit votre slogan, alors Israël doit aussi passer avant Yaïr Lapid ».

La réaction de Benny Gantz a été navrante: « Celui qui veut une union ne pose pas d’ultimatum, n’organise pas des fuites et ne porte pas atteinte à la démocratie en paralysant la Knesset ». Yaïr Lapid, Ofer Shelah et Moshé Yaalon ont été encore plus virulents.

Photo Miriam Alster / Flash 90