Après une semaine particulièrement « brûlante », Israël et le Hamas seraient arrivée à un nouvel accord d’accalmie sous les auspices de l’Egypte et de l’ONU. Une source gouvernementale israélienne précise que l’accord prévoit l’élargissement de la zone de pêche autorisée et le réapprovisionnement en carburants de le centrale électrique de Gaza en échange d’une cessation totale des violences par le Hamas. En cas de violation, les sanctions seraient réintroduites immédiatement.

Cette annonce a entraîné de critiques sévères envers le Premier ministre. L’ancien ministre de la Défense Avigdor Lieberman a écrit sur sa page Facebook: « Ce matin, selon le rituel connu, les chefs du Hamas ont remercié Binyamin Netanyahou pour les nouveaux allègements obtenus en échange d’une nouvelle capitulation présentée comme une ‘accalmie’. (…) Le moyen (pour Netanyahou) d’éviter de réagir à une centaine d’attaques de ballons incendiaires est de parler de cent bombes atomiques en Iran. Celui qui n’est pas capable de se mesurer en actes à une organisation terroriste se mesurera également en paroles à l’Iran nucléaire. Il y a des moments dans la vie où il faut appliquer la formule: la violence répondra à la violence… ».

Autre réaction très ferme, celle du brigadier-général Tsvika Fogel, ancien chef du QG de la région militaire sud: « On ne peut pas acheter une accalmie avec de l’argent. Si nous continuons à combattre les ballons incendiaires avec des lances à incendies nous ne vaincrons jamais. Le Hamas exploite notre faiblesse depuis longtemps! Pour combien de temps encore? Le Hamas comprend mieux que tout autre analyste comment prendre le citron israélien et en faire de la citronnade « .

« Petit détail » supplémentaire: une grappe de ballons a atterri vendredi matin tôt dans un champ situé près d’un kibboutz. Un artificier de la police y a découvert un engin piégé d’une grande puissance, qu’il a fait exploser de manière contrôlée…

