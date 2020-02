Après son show pathétique aux côtés d’Abou Mazen, l’ancien Premier ministre Ehoud Olmert a accordé une interview à la chaîne arabe Al-Ghad où il s’est cru représenter la voix officielle de l’Etat d’Israël.

Il a repris les mêmes thèmes que lors de son intervention à New York, mais arrivé à la question de Jérusalem il a tenu des propos particulièrement scandaleux lorsque l’on sait qu’il fut maire de la capitale:

« Il faut comprendre que Jérusalem est la capitale historique du peuple juif, mais du fait de la présence de la mosquée Al-Aqsa, l’attention de tout le monde musulman est tournée vers Jérusalem. Elle n’est pas moins importante pour les chrétiens car il y a beaucoup d’églises. et la plus importante d’entre elles pour le monde chrétien, le St Sépulcre(…)La paix ne peut pas venir s’il y a une souveraineté exclusive sur Jérusalem, qu’elle soit palestinienne ou israélienne. Une souveraineté unique ne peut amener qu’émeutes et conflits, terrorisme et hostilité, sans fin ».

Autrement dit, Ehoud Olmert, comme en 2007, serait prêt à brader la capitale du peuple juif et de l’Etat d’Israël et il justifie par avance les actes de violences commis par des musulmans sur le mont du Temple!

Il a ensuite proposé que le mont du Temple soit placé sous la responsabilité d’une fédération internationale composée des cinq pays qui ont un lien direct avec Jérusalem: l’Arabie saoudite, la Jordanie, la « Palestine », Israël et les Etats-Unis (représentant la chrétienté)!!!!!

Des propos ahurissants et empreints de dhimmitude de la part de cet ancien Premier ministre qui se prend encore pour ce qu’il n’est plus.

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90