La députée Aïda Touma-Suleiman a violemment réagi aux informations quant à un prochain transfert éventuel à Jérusalem de l’ambassade du Brésil: « Bolsonaro, Trump et Netanyahou sont de dangereux dirigeants d’extrême droite qui considèrent leurs Etats respectifs comme une affaire privée et envoient leurs enfants faire le sale boulot. Ils feront tout ce qu’ils peuvent pour supprimer toute chance de créer un Etat palestinien indépendant. Le transfert de l’ambassade du Brésil serait un acte destructeur de paix. Mais aucune démarche ne changera le fait que l’occupation est un crime et que la capitale légitime du futur Etat palestinien sera Jérusalem-Est ».

Il y a une dizaines de jours, dans une interview à la chaîne Kan-11, Eduardo Bolsonaro, le fils du président brésilien avait annoncé que l’ambassade du Brésil serait transférée à Jérusalem en 2020, comme l’a promis son père lors de sa campagne électorale. « Mais il faut être prudent dans notre démarche car nous n’avons qu’une seule balle et elle doit toucher la cible » avait-il précisé de manière imagée. Eduardo Bolsonaro est actuellement président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90