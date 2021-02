La députée « israélienne » Hiba Yazbaq (Balad-Liste arabe) a voulu concurrencer la candidate travailliste Ibtisam Mar’ana qui avait déclaré avec fierté qu’elle adorait transgresser les minutes de silence lors des journées du souvenirs de la Shoah et des soldats de Tsahal. Hiba Yazbaq a écrit qu’elle non plus ne respecte pas la sonnerie des sirènes à Yom HaShoah car « Israël utilise la Shoah pour des intérêts politiques et afin de justifier l’occupation d’une autre peuple » !! Elle a également critiqué Ibtisam Mar’ana pour le fait qu’elle est candidate dans un parti sioniste.

La candidature de Hiba Yazbaq avait été invalidée en 2020 par la commission centrale électorale pour avoir notamment dressé l’éloge du terroriste Samir Kuntar qui avait entre autre assassiné une fillette juive de quatre ans en lui fracassant le crâne avec la crosse de son fusil. Mais le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit et suite à cela la Cour suprême l’avaient repêché au motif « qu’il n’y avait pas de faisceau de preuves suffisantes quant à un soutien au terrorisme », permettant ainsi à cette femme-vipère d’être à la Knesset.

Un scénario qui risque bien de se reproduire pour Ibtisam Mar’ana, elle-aussi invalidée récemment par la commission centrale électorale et qui a fait appel auprès de la Cour suprême.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90