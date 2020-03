Le député Yaïr Golan prend maintenant prétexte de pandémie du Coronavirus pour attaquer le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Sur la radio 102 FM il a déclaré que « cette crise n’est pas si grave que l’on croit » et que le système israélien de santé est assez compétent pour traiter la question sans avoir besoin de la présence du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui donne ses ordres. Il a accusé le Premier ministre « d’exploiter cette crise » et ainsi de « duper la population ». « La situation n’est pas si grave que cela, si nous regardons autour de nous, les gens travaillent normalement, n’exagérons pas sur cette question »!! a dit l’ancien chef d’état-major adjoint qui est devenu spécialiste des déclarations scandaleuses.

Dans la même veine, l’ancienne journaliste Oshrat Kotler avait accusé jeudi matin Binyamin Netanyahou d’exploiter voire d’amplifier cette crise pour des besoins politiques: « Le Coronavirus est une escroquerie. Après que l’OMS ait déclaré qu’il s’agit d’une pandémie, je vous laisser deviner qui a maintenant intérêt à plonger tout le pays dans l’angoisse, le chaos et l’hystérie! Réveillez-vous car on vous jette du sable dans les yeux! Je dirai la chose suivante: la manière la plus efficace de prendre le contrôle des masses est d’instiller la peur. Et maintenant, deux pour le prix d’un: le Coronavirus et la Liste arabe… »

Photos Yonatan Sindel / Flash 90