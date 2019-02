Le sommet de Varsovie sur le Moyen-Orient a été une nouvelle occasion pour l’Autorité Palestinienne de montrer dans quel camp elle se trouve. Pourtant invitée à y participer, elle a décliné et a donné comme explication qu’elle “refuse de participer à un sommet qui s’ingère dans les affaires d’un autre pays”!!

Certains responsables de l’AP ont été plus précis et ont vu dans ce sommet un “complot américano-israélien visant à embarquer les Européens et certains pays arabes pour isoler l’Autorité Palestinienne”. D’autres considèrent que ce sommet a été destiné à imposer le Plan Trump qui “vise à assurer la sécurité d’Israël au détriment des Palestiniens et de supprimer la question de la Palestine au moyen d’une coalition israélo-arabe dirigée contre l’Iran et favorisant une normalisation de leurs relations”.

“Les villes palestiniennes, c’est Auschwitz!”

Mais si la plupart des dirigeants de l’AP ont employé un langage “diplomatique” pour exprimer leur irritation à propos de ce sommet, Jibril Rajoub, l’un des successeurs probables d’Abou Mazen, a une fois de plus employé sa langue de vipère. Interrogé sur ce sommet qui se déroule en Pologne, Rajoub a tenu ces propos indécents et intolérables: “…Les Etats-Unis et Israël ont invité la communauté internationale à Varsovie pour lui rappeler la Shoah et Auschwitz. Mais dans chaque ville de Palestine, de Rafah à Jenin, Israël y a construit un Auschwitz israélien pour y massacrer les Palestiniens ».

Jibril Rajoub, terroriste du Fatah déjà détenu en Israël est aujourd’hui président de la “fédération palestinienne de football’…

Photo Flash 90