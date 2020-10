L’ancien secrétaire général de Shalom Akhshav a une nouvelle fois démontré – s’il en était nécessaire – que ce mouvement a quitté le consensus israélien pour se placer résolument du côté des ennemis d’Israël.

Yigal Dilmoni, directeur-général du conseil des localités juives de Judée-Samarie, avait publié un poste dans lequel il soulignait la coïncidence entre l’hospitalisation dimanche à Jérusalem du secrétaire-général de l’Olp Saeb Erekat et le jour anniversaire de l’assassinat de l’ancien ministre Rehav’am Zeevi hy »d, alors que ce même Saeb Erekat avait écrit il y a dix ans une lettre de soutien au commando qui avait assassiné le ministre : « Aujourd’hui, la famille Erekat supplie Israël de l’accueillir dans ses hôpitaux et de le soigner ! Qu’ils l’amènent dans un hôpital jordanien, à Gaza, au Liban ou en Syrie ! »

Réponse de Yariv Oppenheimer : « Zeevi est votre modèle ? Je préfère mille Erekat à un seul Zeevi !! » Et d’aggraver son cas : « Et savez-vous quoi ? Je retire mes propos : on ne peut même pas les comparer ! »

Entre un anti-israélien virulent et un héros de Tsahal, le choix de Yariv Oppenheimer est vite fait.

Le député Betzalel Smotritch (Yamina) a souligné l’aspect immoral selon lui du geste humanitaire réalisé par Israël : « Le fait que nous prodiguions des soins médicaux humanitaires à nos ennemis sans exiger de la réciprocité humanitaire, par exemple la restitution des dépouilles de nos deux soldats et la libération des civils détenus est immoral et illogique. Sur ce point, il n’y aucune différence entre Ramallah et Gaza ».

Les largesses d’Israël vont si loin qu’une délégation de l’organisation terroriste du Fatah a été autorisée à se rendre à l’hôpital Hadassa pour une visite à Saeb Erekat !

Photo Flash 90