Dans sa « croisade » contre la France et le président Emmanuel Macron, le dictateur turc Recep Erdogan a franchi une nouvelle étape avec des propos à relents révisionnistes. Il a déclaré qu’une « campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d’Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d’être menée contre les musulmans » !!! Le boucher des Kurdes est allé jusqu’à accuser certains dirigeants européens d’être des « fascistes » et des « nazis ». Un comble pour le président d’un Etat qui s’est rendu coupable d’un véritable génocide contre le peuple arménien durant la 1ère Guerre mondiale !

S’en prenant directement et nommément au président français, Erdogan a rajouté : « Les responsables européens doivent dire ‘stop’ à la campagne de haine qui est dirigée par Macron ».

Des propos qui sonnent agréablement aux oreilles des nombreux réseaux islamiques turcs qui tissent méthodiquement leur toile en France, à l’image de la confédération Millî Gorus qui dispose déjà de plus de 600 mosquées en Europe dont 71 rien que dans l’hexagone. On se souvient de la phrase annonciatrice prononcée par le président turc en 2002 : « Les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées seront nos casernes et les croyants nos soldats ». A l’époque, cette phrase, reprise d’un théoricien du nationalisme turc Zia Gokalp (1876-1924), n’avait pas été prise vraiment au sérieux, comme c’est souvent le cas avec les dirigeants totalitaires…

Photo Pixabay