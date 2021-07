Une gigantesque incendie fait de ravages dans des entrepôts d’une zone industrielle dans la ville de Karaj, à 40 km au nord de Téhéran. Dans cette zone sont situées plusieurs usines liées au programme nucléaire et militaire iranien. Cet incendie « mystérieux » se rajoute à une longue série de « pannes » et explosions qui se sont produites dans des lieux liés au programme nucléaire et militaire iranien. L’avant-dernier en date, le 23 juin avec une attaque au drone qui a provoqué des dégâts considérables dans la seule usine du pays qui fabrique des centrifugeuses de dernier modèle, non loin de Karaj également.

L’incendie à Karaj se serait déclaré suite à une explosion qui a suivi une longue interruption générale d’électricité dans le pays.



