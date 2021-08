Le Hamas décide quand il faut provoquer et agresser et quand il faut se restreindre, et Israël de son côté fait des gestes pour « apaiser »…

Le gouvernement israélien a décidé de toute une série de gestes…pour remercier le fait que la « grande marche » de mercredi le long de la bordure s’est déroulée dans un calme très relatif. Le coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires, général Rassan Aliyan a ainsi annoncé des gestes en faveur « de projets civils internationaux » dans la bande de Gaza. Toute une série de produits et matérieux pourront à nouveau être introduits dès jeudi dans la bande de Gaza par le terminal de Kerem Shalom. Par ailleurs l’importation de voitures neuves sera à nouveau autorisée, tout comme le commerce de l’or entre la Judée-Samarie et la bande de Gaza. Enfin, le nombre de commerçants autorisés à entrer en Israël a été augment.de mille.

Le général Rassan Aliyan a précisé que la durée de validité de ces gestes « sera dépendante de la poursuite du calme et de la stabilité sécuritaires » et « que d’autres allègements seront envisagés suivant la situation ».

Sur le plan militaire, on attend toujours la « réaction ferme » d’Israël suite au grave incident lors duquel le sergent-chef Bar-El Shemoueli a été très gravement blessé.

