De nouveaux détails relatifs à l’attaque à l’arme à feu perpétrée lundi matin à proximité de Kedumim, en Judée-Samarie, ont été publiés. L’armée israélienne a fait savoir que deux des trois terroristes, originaires de la région de Jénine, étaient déjà connus des services de sécurité et qu’ils étaient activement recherchés.

Concernant le déroulement de l’attentat, il a été indiqué que les assaillants étaient arrivés sur les lieux de l’attaque à bord d’un véhicule blanc de marque Hyundai. Descendus de la voiture, ils ont d’abord tiré sur un bus, avant d’être eux-mêmes visés à l’arme à feu par un civil. Ils sont alors remontés précipitamment dans leur véhicule avant d’en redescendre quelques mètres plus loin et de tirer sur les voitures qui passaient. L’attaque a fait trois morts et six blessés.

Tsahal s’abstient d’opérer à Jénine depuis plusieurs semaines afin de laisser les mains libres aux forces de l’Autorité palestinienne dans le but de débarrasser la ville des terroristes du Hamas et du Jihad islamique qui y ont imposé leur domination.