Des responsables politiques israéliens ont dévoilé de nouveaux détails sur l’accord qui se profile pour la libération des otages: »Des conditions optimales pour la réalisation d’un accord que nous n’aurions pas obtenues avant, sont réunies »’.

D’après ces responsables, voici ce que comprend l’accord:

– Libération de 33 otages lors de la 1e étape. Le Hamas n’a toujours pas transmis à Israël lesquels étaient encore en vie mais en Israël on estime que la majorité d’entre eux le sont. Il s’agit des femmes (civiles et soldates), des enfants, des adultes de plus de 50 ans, des blessés et des malades. Aucun des 33 otages concernés n’a été officiellement déclaré mort par Israël mais pour certains il existe de »sérieuses craintes pour leur vie ».

– Israël ne s’engage pas à arrêter la guerre et peut reprendre les combats dès la fin de cette première étape.

– Au 16e jour de la première étape commenceront les négociations pour la deuxième étape lors de laquelle Israël exigera la libération de tous les autres otages, sans troisième étape.

– Les premiers otages seront libérés dès le début de l’application de l’accord (dans les premiers jours sans d’indication plus précise).

– Au fur et à mesure de l’application de l’accord, Tsahal se retirera complètement de la Bande de Gaza et restera dans des zones tampon le long de la frontière afin de protéger les localités de la bordure de Gaza. Le retrait de Tsahal sera progressif tout au long des journées du cessez-le-feu.

– Concernant l’axe Philadelphie, une solution sera trouvée sur le plan sécuritaire. Dans un premier temps, Tsahal restera sur l’axe Philadelphie et se retirera partiellement par la suite.

– Tsahal se retirera de l’axe Netzarim et les habitants du nord de la Bande de Gaza pourront rentrer chez eux sous deux conditions: aucun homme armé ne sera autorisé à passer et aucune arme ne pourra entrer. L’application de ce point de l’accord sera garantie à l’aide d’un système approuvé par les deux parties.

– Israël libérera des terroristes selon un ratio qui dépendra du nombre d’otages encore en vie. Des terroristes avec du sang sur les mains seront également libérés mais ne seront pas renvoyés en Judée-Samarie (aucune précision n’est donnée sur le lieu où ils seront envoyés).

– Aucun terroriste de la No’hb ayant participé à l’attaque du 7 octobre ne sera libéré.

– L’aide humanitaire sera augmentée de manière significative ainsi que les livraisons de matériel logistique.

D’après les responsables israéliens qui rapportent ces détails, Israël conserve des biens importants entre ses mains pour poursuivre les négociations et garantir la libération de tous les otages: »Nous conservons des biens géographiques mais aussi des terroristes qui ne seront pas libérés avant que le dernier des otages ne soit rentré », affirment-ils.