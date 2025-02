Or Levy, Eli Sharabi et Ohad Ben Ami ont raconté les sévices qu’ils ont subis pendant leur captivité par les terroristes du Hamas.

Ils ont été interrogés, pendus par les pieds et ont subi des tortures afin de leur extorquer des informations. Les terroristes les ont étranglés, attachés, bâillonnés jusqu’à en être étouffés et brûlés.

Ils recevaient à peine 300 calories par jour pendant la majeure partie de leur captivité. Les jours qui ont précédé leur libération, ils ont pu manger un peu plus. Ils ont raconté qu’ils ont été affamés volontairement, il pouvait s’écouler plusieurs jours pendant lesquels ils ne recevaient rien à manger. De temps à autre, on leur donnait une pita moisie qu’ils devaient partager. Pendant des jours entiers, ils ont également été privés de boire.

»Nous ne faisions pas la différence entre le jour et la nuit », ont-ils témoigné, »Les terroristes nous empêchaient de manger et nous ont interrogés sur la période de notre service militaire au sein de Tsahal. Pendant toute la captivité nous étions pieds nus et nous ne pouvions pas nous doucher pendant des mois ».

Par ailleurs, les terroristes se servaient de déclarations d’hommes politiques israéliens pour exercer une terreur psychologique sur eux.

Les trois ex-otages ont raconté qu’ils ont tenu grâce aux prières, au kiddouch qu’ils faisaient le vendredi soir et au soutien qu’ils s’apportaient mutuellement.

Vers la fin de leur captivité l’un d’entre eux a fait un malaise en raison de la famine et du manque d’hydratation. Les autres otages pensaient qu’il était mort. Cet instant a été pour eux très traumatisant.