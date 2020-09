Se sent-il menacé à sa gauche par Ofer Shela’h ? Interviewé sur la chaîne de gauche DemocratTV, Yaïr Lapid a déclaré que « la Liste arabe unifiée est un acteur légitime sur la scène politique israélienne » et « qu’il parlera avec tout le monde après les prochaines élections ». Le chef de l’opposition a rajouté qu’on ne le dit généralement pas à voix haute de peur que Binyamin Netanyahou ne vous désigne comme « partisan des Arabes ».

Un nouveau virage intéressant de celui qui affirmait avant les dernières élections qu’il n’y aura aucune collaboration avec la Liste arabe et que la campagne d’affichage le montrant aux côtés d’Ahmad Tibi était « un grossier mensonge » de Binyamin Netanyahou.

La Liste arabe unifiée à la Knesset est illégitime non pas en tant que représentante de la population arabe israélienne mais parce qu’elle est formée de députés qui tous sans exception nient le droit d’Israël à exister en tant qu’Etat juif, soutiennent la cause « palestinienne » et soutiennent le terrorisme, certains ouvertement, d’autres de manière tacite. Autant d’éléments qui constituent une violation de la loi et devraient normalement les invalider.

Vidéo: (avant les élections)

לפי לפיד – הוא וחבריו שיקרו 1,000 פעם! pic.twitter.com/tTuCs8a79c — Boaz Golan בועז גולן (@BoazGolan) March 8, 2020

