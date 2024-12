La députée européenne de la France Insoumise, Rima Hassan, a publié aujourd’hui (mardi) sur son compte X, un tweet scandaleux accusant Tsahal et Israël de génocide et de colonisation et louant les mouvements terroristes palestiniens.

”Des franco israéliens (et plus largement des citoyens de toute l’Europe) peuvent rejoindre Tsahal et participer à la commission d’un génocide et d’une colonisation de peuplement en toute impunité. Aucun franco palestinien ne peut rejoindre une résistance armée palestinienne, quelle qu’elle soit, contre la politique de colonisation et d’occupation israélienne sans être inquiété par les autorités françaises. Pourquoi ?”, s’est-elle interrogée.

A un internaute qui lui a répondu qu’il n’y avait pas de génocide, la députée a répondu en procédant à une apologie du terrorisme: ”Il y a un génocide + une occupation et une colonisation de peuplement qui durent depuis des décennies et contre laquelle toutes les formes de résistance sont légitimes”.

La députée des Français de l’Etranger, représentant les Français d’Israël, Caroline Yadan a réagi: ”Des citoyens français, liés aux mouvements islamistes et terroristes internationaux, qui brûlent, torturent, massacrent au nom d’Allah peuvent être élus au Parlement européen et asséner leur propagande haineuse en toute impunité. Une question me taraude : pourquoi ?”.