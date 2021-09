Les sirènes d’alerte ont retenti pour la troisième fois en trois jours dans les régions de bordure de la bande de Gaza. Un peu plus tard, une roquette a été lancée en direction de Sederot et interceptée en plein ciel par Dôme de Fer au-dessus de la ville. Un homme et un enfant ont été légèrement blessés en courant vers un abri. Deux autres personnes sont en état de choc.

La nuit de samedi à dimanche, Tsahal avait frappé des cibles du Hamas en riposte au tir d’une roquette vendredi soir.

Ces tirs au compte-goutte constituent un nouveau test pour le gouvernement Benett-Lapid qui avait annoncé un « changement radical » dans les réactions à la moindre provocation de la part des organisations terroristes.

Vidéo :

צבע אדום בשדרות הערב: כך תועדה היציאה של כיפת ברזל ממצלמת אבטחה pic.twitter.com/4D5bds1EsW — matan tzuri מתן צורי (@MatanTzuri) September 12, 2021

Photo Wissam Hashlamoun / Flash 90