Le Commandement du Front intérieur israélien a annoncé ce jeudi la mise en place d’un nouveau dispositif d’alerte préventive face à la menace de tirs de missiles en provenance du Yémen. Cette mesure, qui entre en vigueur dès aujourd’hui, vise à renforcer la préparation des citoyens dans les zones potentiellement ciblées.

Contrairement aux alertes habituelles accompagnées de sirènes, cette alerte préliminaire sera transmise via l’application du Commandement du Front intérieur, avec un simple signal sonore d’information. Elle sera envoyée à toute personne se trouvant dans la zone potentiellement visée. Elle ne nécessitera pas une entrée immédiate dans un abri, mais a pour objectif de prévenir de l’éventualité d’une alerte dans les prochaines minutes et ainsi laisser plus de temps aux habitants pour se préparer et se protéger efficacement.

Le message sera envoyée dès que les systèmes de radars auront détecté le lancement d’un missile depuis le Yémen.

« Cette alerte anticipée a pour but de permettre une meilleure préparation, d’améliorer la protection individuelle et d’accroître le sentiment de sécurité des citoyens », précise Tsahal. Un message officiel du porte-parole de Tsahal pourra également être diffusé, signalant un risque imminent de tirs de missiles en provenance du Yémen.

Le communiqué précise qu’en cas de confirmation d’un tir, les habitants recevront une alerte classique, accompagnée d’une consigne claire : se diriger immédiatement vers un espace protégé et y rester au moins dix minutes. Toutefois, il est possible qu’aucune alerte ne soit finalement déclenchée après le message préventif.

Cette évolution du système d’alerte s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’armée israélienne pour adapter ses dispositifs de sécurité face aux menaces régionales.