L’hypocrisie et l’indignation sélective de la gauche atteignent des sommets avec un nouveau soutien féministe à Eleazar Stern après ses propos très controversés sur les harcèlements sexuels. Après le post surréaliste de l’ancienne députée Anat Maor (Meretz), voilà la députée actuelle Mikhal Rozhin, du même parti et grande figure du féminisme, qui vole au secours de son collègue de coalition : « Eleazar Stern s’est excusé, il a fait savoir qu’il ne voulait pas parler des harcèlements sexuels et qu’il n’a jamais mis de plaintes à la déchiqueteuse. Il s’agit d’un malheureux lapsus lors d’une discussion sur les plaintes anonymes…. »

La présidente du Parti travailliste Meirav Michaeli, féministe radicale, a elle-aussi été indulgente avec Eleazar Stern. Si elle reproche au ministre de ne pas estimer à sa juste mesure les dangers que courent les femmes, elle ne lui prête aucune mauvaise intention dans ses propos : « Apparemment Eleazar Stern pense sincèrement que les plaintes anonymes ont pour but de salir quelqu’un ou saboter une nomination ».

La volonté de ne pas provoquer de remous dans la coalition a pris le pas sur toutes les considérations morales.

Photo Miriam Alster / Flash 90