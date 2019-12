L’attitude abjecte du député Ahmad Tibi s’est une nouvelle fois manifestée lors d’une séance de la commission des Finances. Le député est intervenu dans les débats en s’adressant en langue arabe à la députée Ketty Shetrit (Likoud). Cette dernière lui a demandé de lui parler en ivrit car nous sommes dans un Etat juif et s’est demandé dans quel autre pays une tel comportement aurait été toléré.

Avec son insolence et son arrogance habituelles, Ahmad Tibi s’est levé, l’accusant du doigt et a crié: « Fermez-là, espèce d’ordure (insulte prononcée en arabe)…je parlerai comme je veux et où je veux… ».

Le président de la commission, Moshé Gafni (Yahadout Hatorah) qui apparemment s’entend bien avec Ahmad Tibi n’a pas jugé utile de le faire expulser de la séance pour cette attitude innommable et hélas coutumière de cet individu.

Vidéo:

עימות בוועדת הכנסת – ח"כ קטי שטרית לח"כ אחמד טיבי: "אל תדבר אליי בערבית, זו מדינה יהודית", טיבי הגיב: "תסתמי את הפה, יא זבלה". ח"כ גפני נאלץ לנעול את הדיון | צפו@yaara_shapira pic.twitter.com/6GlGRtnJba — כאן חדשות (@kann_news) December 30, 2019

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90