Alors que les négociations sont interrompues entre les puissances signataires de l’accord de Vienne et l’Iran, le porte-parole du Department of State Ned Price a déclaré que les Etats-Unis n’imposeront pas de date butoir aux Iraniens pour un septième round de pourparlers sur l’accord nucléaire. « Téhéran pourra décider quand les pourparlers reprendront », a déclaré le porte-parole, précisant toutefois que « les Etats-Unis son conscients que le programme nucléaire se poursuit au fur et à mesure que le temps passe »…

Lorsque l’on sait que le temps est un facteur central dans la stratégie iranienne, il s’agit d’un véritable cadeau fait par Washington au régime des mollahs.