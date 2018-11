Le quotidien libanais Al-Mayadeen croit savoir que les deux organisations terroristes du Fatah et du Hamas seraient arrivées à un accord concernant le contrôle de la bande de Gaza. Par l’entremise de l’Egypte et du coordinateur special de l’ONU pour le processus de paix au Proche-Orient, Nikolaï Mledanov, le Hamas aurait accepté les conditions de Mahmoud Abbas concernant la remise du contrôle de la bande de Gaza à l’Autorité Palestinienne. En échange, le chef de l’AP lèverait les lourdes sanctions imposées depuis des mois au Hamas et s’engagerait à la constitution d’un cabinet d’union dans lequel le Hamas aurait des responsabilités.

Ce scéanario ayant déjà maintes fois été annoncé avec les conséquences que l’on sait, il faut rester très circonspect face à ces informations venues du Liban.

