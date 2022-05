Pour la première fois depuis dix ans, l’Université de Tel-Aviv a renouvelé ses relations académiques avec la Turquie, en nouant des liens avec trois des principales universités du pays : Koç, Özyeğin et Sabancı.

Lors d’une réception qui s’est récemment tenue à Istanbul, à l’initiative de Cem Hakko, Président de la Fondation Vakko, et organisée par Avi Alkas, Président du Conseil d’administration de JLL Israël en collaboration avec et l’Université de Tel-Aviv, le Prof. Ariel Porat, Président de l’Université de Tel-Aviv et ses homologues turcs ont décidé de promouvoir l’initiative « The Academic Bridge», nouveau partenariat culturel et académique entre les deux pays.

L’initiative comprendra une série de collaborations entre l’UTA et les trois universités turques, y compris des programmes d’échange d’étudiants et de professeurs, et des initiatives de recherche conjointes.

Un pont entre les deux nations

Etaient également présents lors de la réunion la Vice-Présidente chargée des relations internationales de l’Université de Tel-Aviv, le Prof. Milette Shamir, le Vice-président pour le développement des ressources M. Amos Elad, le Consul général d’Israël à Istanbul M. Udi Eitam, ainsi que des dirigeants de la communauté juive de Turquie et de nombreuses et nombreux universitaires, entrepreneurs et industriels turcs.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans le prolongement du réchauffement des relations entre Israël et la Turquie récemment matérialisé par la rencontre au sommet entre les Présidents israélien et turc Yitzhak Herzog et Recep Tayyip Erdoğan, rapprochement ouvrant la voie à de nouvelles collaborations entre les deux pays.

« Le but de l’initiative est de promouvoir la recherche universitaire dans nos deux pays », a souligné le Prof. Porat. « Chaque année, l’Université de Tel-Aviv accueille des milliers d’étudiants musulmans et chrétiens d’Israël et du monde entier, et nous serons ravis d’étendre cette collaboration aux principales universités de Turquie également. L’université est un pont entre les nations et une clé de la croissance économique et sociale partout dans le monde ».

La volonté d’apaisement dans les relations entre les chefs d’État a permis de faciliter cette collaboration universitaire. Les projets de recherche conjoints aborderont un large éventail de thèmes, y compris des questions d’importance régionale telles que le climat, l’entrepreneuriat et l’archéologie, ainsi que la situation au Moyen-Orient.

« J’espère sincèrement qu’après des années de contacts affaiblis entre les institutions israéliennes et turques, notre visite annonce une ère nouvelle », a déclaré le Prof. Milette Shamir, Vice-Présidente de l’Université de Tel-Aviv pour les questions internationales. « Israël et la Turquie sont puissamment liés par une histoire riche, une série d’intérêts politiques et économiques communs, et font face à des défis similaires dans des domaines tels que le climat, la santé et la technologie. Aussi, le pont universitaire que nous construisons présente-t-il un potentiel important ».

Source: Les Amis français de l’Université de Tel Aviv

Photo: De gauche à droite: le Prof. Esra Gencturk, Rectrice de l’Université Ozyegin, le Prof. Ariel Porat, le Prof. Zeynep Gurhan Canli, Directeur académique de l’Université Koc, et le Prof. Yusuf Leblebici, Président de l’Université Sabanci. (Crédit: Université de Tel-Aviv)