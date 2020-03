La députée Orly Lévy-Abécassis, présidente du parti Gesher est sortie de son silence depuis lundi soir et les premières estimations. Elle a voulu mettre fin aux spéculations quant à un ralliement à la coalition de Binyamin Netanyahou: « Tout ce qui a été publié et écrit jusqu’à présent ne sont que des ballons d’essai et de l’enfumage. Il n’y a pas et il n’y aura pas de négociations avec des responsables politiques pour un passage à droite. Par ailleurs, les tentatives de mêler le nom de mon père (David Lévy) à ces tentatives sont un moyen méprisable employé par ceux qui s’imaginent que tout est susceptible d’être vendu ou acheté ». Des informations (non confirmées) avaient circulé sur une proposition faite à Orly Lévy-Abécassis d’être nommée ministre de la Santé dans un gouvernement Netanyahou ainsi que d’un soutien à l’élection de David Lévy comme président de l’Etat.

Plus tôt, le parti Avoda-Gesher-Meretz avait fait savoir « qu’il n’y aura aucun déserteur dans la parti ».

Photo Miriam Alster / Flash 90