Le Hamas veut utiliser tous les moyens pour faire pression sur le gouvernement israélien, particulièrement en cette période d’élections. Cette fois-ci, c’est avec les terroristes détenus en Israël, dont le « comité » a annoncé le lancement dès dimanche d’une grève de la faim dans cinq centres pénientiaires du pays, soit environ 1400 détenus. Le prétexte avancé est celui des « mauvaises conditions de détention » notamment le brouillage des communications (interdites) par téléphones portables.

Les détenus menacent de ne plus boire non plus afin que leur état physique se détériore rapidement au point d’être hospitalisés et créer une pression médiatique et internationale sur le gouvernement israélien.

Le « comité » a fait savoir que cette grève sera progressive, en commençant par les leaders, puis les détenus les plus connus pour arriver à une grève générale de tous les détenus du Hamas Le Fatah et le Jihad Islamique ont annoncé que leurs membres pourraient également se joindre à cette grève.

Au ministère de la Sécurité intérieure et dans les services pénitentiaires on se prépare à cette nouvelle menace, notamment en mobilisant des médecins de Tsahal pour nourrir de force les détenus. Interdiction sera également faire aux avocats des terroristes de venir les voir. Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a été ferme: « Sans rapport avec ce mouvement de grève précis, il n’y aura aucune négociation avec les terroristes grévistes, et la mesure de brouillage des communications cellulaires restera en vigueur quoi qu’il arrive ».

