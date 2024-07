Alors que le 26 juillet aura lieu l’ouverture des JO de Paris, les athlètes israéliens sont menacés de mort par des courriers anonymes qu’ils reçoivent sur leurs mails.

Ainsi, ”l’organisation de défense populaire” a annoncé son intention de ”reproduire le massacre de Münich”. Dans les mails envoyés aux athlètes israéliens, il est écrit: ”Le lobby juif qui domine le parlement français ne décidera plus de rien. Le sort des sionistes sera le même que celui des Palestiniens à Gaza si les sionistes continuent à semer la terreur. Ainsi, vous n’êtes pas conviés à Paris 2024. Si vous venez, prenez en compte que nous avons l’intention de reproduire le massacre de Münich 1972. Soyez prêts à être atteints à n’importe quel moment – à l’aéroport, à l’hôtel, dans les rues, qui n’appartiennent qu’à nous. La vague d’arrestations contre les membres de notre organisation ne nous empêchera pas de suivre nos plans et nous vous sauvera pas. Préparez-vous à l’intifada”.

Ce samedi, le porte-drapeau de la délégation israélienne, le judoka Peter Paltchik et le nageur Meiron Cheruti ont reçu une ”invitation” à leur propre enterrement, avec mentionnées leurs dates de naissance et de ”mort”: ”Vous êtes invités à l’enterrement de Meiron Cheruti, décédé le 27 juillet 2024”. Au message est joint la géolocalisation de lieu de ”l’enterrement”.

Le comité olympique israélien se veut rassurant après ces différentes menaces de mort sur ses athlètes: ”La délégation israélienne pour les JO est prête sur tous les plans. Nous sommes conscients de la sensibilité de ces jours et nous travaillons suivant un plan ordonné dans les domaines sportif et professionnel, avec détermination et la tête haute suivant en parallèle toutes les exigences sécuritaires nécessaires. Nous sommes étroitement accompagnés par les services de sécurité. Chaque sportif et toute la délégation ont été briefés et sont entourés de plusieurs niveaux de sécurité. Certains membres de la délégation ont, en effet, reçu des mails avec des menaces ces derniers jours. Les services compétents se chargent de cette affaire. Plus ces gens agiront par des voies anti-sportives et par du harcèlement, plus la délégation israélienne se renforce dans sa motivation et plus elle sera forte”.

Les sportifs israéliens ont reçu la consigne de ne pas rester sur le sol français plus de 48 heures après la fin de leur compétition et de ne pas réagir aux provocations qui pourraient avoir lieu de la part d’autres sportifs ou du public.

A Paris, la délégation israélienne sera la plus protégée des JO. Le budget alloué à sa protection est le plus élevé jamais accordé pour un événement sportif en dehors d’Israël avec l’utilisation de technologies inédites.

A Tokyo, le budget de la sécurité de la délégation israélienne s’élevait à 4.3 millions de shekels. A Paris, il est de 7 millions de shekels.