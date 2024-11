Gaël Grunewald, vice-président de l’OSM et président du département de la Hityachvout (implantation) sur les projets de reconstruction des localités du pourtour de la bande de Gaza qu’il coordonne: “Notre département et d’autres unités préparent le retour des habitants de kibboutzim dévastés comme Beeri. Ceux qui sont actuellement dans le village provisoire que nous avons crée reviendront à Beeri. Les autres auront plus de mal!”