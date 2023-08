La menace de grève des médecins, motivée par des prises de position politiques, suscite des réactions indignées. Le Dr Youval Meroz, médecin anesthésiste à l’hôpital Hadassah Ein Kerem, a dénoncé avec vigueur l’annonce publiée par l’organisation des ‘blouses blanches’, selon laquelle ‘les médecins bloqueraient les activités des hôpitaux et ne se rendraient pas sur leur lieu de travail si le gouvernement ne se pliait pas aux décisions de la Cour suprême concernant la loi sur la clause de raisonnabilité ».

Interrogé par la chaine 103.FM, le Dr Meroz a souligné : « Notre rôle consiste avant tout à soigner les malades. Nous n’avons pas le droit de porter atteinte à nos patients. Il est inadmissible que les malades les plus faibles, qui ne peuvent se permettre de se tourner vers des dispensaires privés, paient le prix des désaccords et des prises de positions politiques des médecins ».

Le Dr Meroz a ensuite affirmé que si l’ordre de grève était prononcé, lui et un grand nombre de ses confrères refuseraient de s’y plier, « car il s’agit d’une grève politique et immorale », et continueraient à travailler.

Lorsque le journaliste lui a demandé son opinion personnelle sur la réforme, il a bien entendu refusé de réponse à la question, en précisant que ‘lui-même et de nombreux confrères s’opposaient à l’intrusion de positions politiques au sein du système de santé ». Et de conclure : « Nous n’avons pas le droit d’introduire la politique, quelle qu’elle soit, dans le monde médical ».