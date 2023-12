L’ONG Shurat Hadin* a dénoncé, cette semaine, dans un message posté sur le réseau social X (Twitter), l’attitude discriminatoire de l’Unicef dans plusieurs pays du monde. A travers plusieurs appels téléphoniques, Shurat Hadin a montré que l’Unicef était prêt à accepter des dons pour les enfants de Gaza alors que rien n’était prévu pour les enfants israéliens.

Rappelons que l’Unicef est un organisme de l’Onu ‘chargé de protéger les droits de chaque enfant, partout dans le monde’.

Des membres de Shurat Hadin, qui ont téléphoné à des agences de l’Unicef au Royaume Uni, en Australie et aux Etats-Unis, ont obtenu la même réponse lorsqu’ils ont indiqué qu’ils souhaitaient faire un don pour les enfants israéliens victimes du terrorisme.

On leur a rétorqué que ‘l’organisation recueillait des fonds pour les enfants de Gaza et n’avait lancé aucune campagne en faveur des enfants israéliens’. « Nous n’avons aucun appel de fonds pour les enfants d’Israël, notre campagne ne concerne que les enfants de Gaza », leur a-t-on répondu.

https://twitter.com/ShuratHaDin/status/1736837774748110886?s=20

*Shurat HaDin, organisation non gouvernementale (ONG) israélienne créée à Tel Aviv en 2003 par l’avocate Nitsana Darshan-Leitner, a notamment pour objectif la défense des droits civiques. Au moment de sa formation, en 2003, sa fondatrice a annoncé qu’elle avait entre autres pour but de ‘combattre le terrorisme et de promouvoir la recherche et l’éducation’. Shurat Hadin a engagé au cours des années de nombreuses actions en justice, poursuivant par exemple l’Autorité palestinienne.