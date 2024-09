Un responsable sécuritaire israélien a déclaré sur la chaine Sky News en arabe: ”Les Iraniens transfèrent des fonds et des armes en Cisjordanie. Ces derniers mois nous avons vu une intensification des efforts iraniens pour faire de cette région un champ de bataille. L’Autorité palestinienne, au même titre que nous, craint un scénario semblable à celui du 7 octobre. Nous craignons la possibilité d’un attentat de grande envergure dans une implantation ou même à l’intérieur d’Israël et nous nous y préparons. Pour l’instant nous nous concentrons sur le nord de la Cisjordanie mais nous suivons de près les autres menaces au sud et les activités qui peuvent s’étendre dans cette direction”.

Dans ce contexte, la Judée-Samarie a été définie comme ”zone de combat” par les services de sécurité. Parallèlement, les habitants de la région réclament la restauration des barrages sécuritaires sur les routes. ”La qualité de vie de mes voisins n’est pas plus importante que ma vie”, déclare ainsi une habitante d’Ofra, ”J’ai le droit à la sécurité à Ofra exactement comme à Raanana ou Guivatayim”.