Esty Yaniv, la mère d’Hillel et Yaguel, z’l, assassinés cet après-midi par un terroriste en Samarie, a enregistré un message à l’attention des jeunes du village d’Har Braha, où la famille Yaniv vit.

»Nous avons pris une énorme claque de la part du Tout-Puissant. Nous tâchons de voir les bonnes choses et la bonté qui nous a préparés en amont, nous avons passé Shabbat en famille, les enfants ont discuté entre eux hier, nous avons fait une photo de famille. Dieu nous envoie des bontés avec la plaie.

Nous avons un trou immense dans le coeur, que rien ne pourra refermer. Ni la construction, ni les manifestations, rien, même les fêtes ne seront qu’un pansement. Le trou restera et nous allons apprendre à vivre avec ce trou, dans la joie, continuer et prendre des forces de vous, de nos enfants. Ils étaient tous les deux en route pour étudier la Torah, ajoutez de l’étude de la Torah, faites un service militaire qui a du sens. Préparez une soupe et distribuez-la aux soldats ».

Esty Yaniv a tenu à renforcer la jeunesse du yishouv de Har Braha dans ce moment terrible pour elle et sa famille. Elle leur promet de venir les rencontrer et d’écouter leur douleur.

La famille Yaniv s’est recueillie ce soir sur le lieu de l’attentat et a lu des passages du livre des Psaumes.