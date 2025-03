Le député Benny Gantz et chef du parti Hama’hané Hamamlah’ti s’est rendu sur place pour apporter son soutien aux manifestants. Certains d’entre eux l’ont traité de »traitre », ce qu’il l’a mis dans une colère qui s’est traduite par un affrontement quasi physique avec ce groupe de personnes. Plus tard, il a publié un post sur X pour expliquer son point de vue: » Aujourd’hui, je suis sorti pour manifester contre le licenciement injustifié du chef du Shin Bet. J’ai été chaleureusement accueilli par de nombreux manifestants, des patriotes israéliens soucieux de l’avenir du pays. Cependant, au sein de la foule, il y avait aussi une minorité marginale d’extrémistes qui haïssent Netanyahou plus qu’ils n’aiment Israël. Ces individus n’ont aucune honte à me traiter de « traître », moi qui ai risqué ma vie sous le feu pour défendre ce pays en uniforme pendant des décennies, et qui me bats depuis six ans sur le terrain politique pour lui. Beaucoup ont été choqués lorsque ces insultes venaient d’une poignée d’extrémistes ultra-orthodoxes au Mur des Lamentations, et chaque citoyen devrait être tout aussi choqué aujourd’hui – non pas à cause de moi, mais à cause du message que cela envoie à notre société. Ne nous trompons pas : personne n’est au-dessus de la critique, moi y compris. Mais même en ces temps difficiles, nous devons nous rappeler que notre mission est d’unir la société israélienne, de préserver la démocratie, et non d’attiser la haine et la division. Cette minorité extrémiste est tout aussi dangereuse que les extrémistes de l’autre camp, et je n’ai aucune intention de leur céder. Je continuerai à me battre pour sauver notre pays – précisément contre cette haine, contre ces éléments radicaux qui nous entraînent vers un précipice dangereux ».

Yaïr Golan, chef du parti des Démocrates (anciennement Travaillistes) n’a pas apprécié la réaction de Gantz et le lui a fait savoir en prenant la défense des manifestants qui l’ont insulté.