Alors qu’encore ce matin (dimanche), le Hezbollah a effectué plusieurs tirs sur le nord d’Israël, l’un des principaux opposants à l’organisation terroriste au Liban ne cache pas son inquiétude.

Samir Geagea, chef des ”Forces libanaises” le plus grand parti chrétien du parlement libanais, a déclaré dans la presse arabe que le Hezbollah et l’Iran conduisent le Liban vers ”des dangers”.

”Le peuple libanais vit une catastrophe”, a déclaré Geagea, ”A mon avis, nous allons au devant d’une catastrophe encore plus grande. La situation au sud Liban s’oriente vers une nouvelle explosion. Le gouvernement est absent pour tout ce qui concerne cette escalade, les actions et les messages diplomatiques et politiques. On dirait qu’il n’y a pas de gouvernement au Liban. Hélas, il y en a qui conduisent le Liban vers l’inconnu. L’axe du Hezbollah empêche la tenue d’élections présidentielles depuis deux ans, parce qu’il place ses priorités ailleurs”.

Il a ajouté: ”Nous sommes au seuil d’une guerre d’usure qui coûtera très cher au Liban en vies humaines et sur le plan économique. Je comprends que les Iraniens fassent ce qui est le mieux pour leurs intérêts, c’est normal. Mais il y a un groupe au Liban (le Hezbollah) qui entraine le Liban en fonction des intérêts iraniens et c’est inacceptable”.