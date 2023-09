Ce samedi soir, comme toutes les semaines, le mouvement de protestation contre le gouvernement a organisé une manifestation rue Kaplan à Tel Aviv.

Les manifestants ont monté une soucca en plein milieu du périphérique Ayalon et ont bloqué la circulation pendant plusieurs heures.

La police a interpellé deux personnes et distribué des amendes de 1000 shekels à 7 personnes qui ont bloqué Ayalon avec la soucca.

Plus tôt dans l’après-midi, sur le groupe whatsapp de la protestation, un message de détresse a été adressé aux membres, reconnaissant le coup porté au mouvement par les incidents survenus le jour de Kippour: ”Les amis, nous avons besoin de cette manifestation ce soir. Notre situation est mauvaise, nous sommes peu nombreux, face à une situation problématique. Le mouvement a été pas mal entaché cette dernière semaine par les critiques publiques sur la protestation le jour de Kippour et les désaccords en notre sein entre des bons militants, qui sont allés loin et se sont battus contre la domination des messianiques sur la place Dizengoff à Tel Aviv et les leaders qui ont peur, à juste titre, de perdre le soutien du public. Justement en ce moment, plus que jamais, nous devons relever la tête, nous renforcer, encourager à sortir de la climatisation et de Netflix, venir à Kaplan habillés en noir dès 18h30 pour marcher avec nous et continuer à mettre en garde contre le fascisme messianique qui s’étend rapidement sur Israël”.

La leader du mouvement de protestation, Shikma Bressler, est revenu sur les incidents de Kippour ce soir lors de son intervention rue Kaplan: ”Cette semaine, nous avons eu un exemple supplémentaire. Nous avons vu des extrémistes messianiques, des personnes suprémacistes juives qui sont alliées au Premier ministre de la destruction et qui ont profané la prière de Kippour (sic) pour essayer de diviser, essayer d’instiller la haine. Ils ont échoué. Face aux tentatives violentes nous présentons une ligne claire. Que personne n’ait le moindre doute, nous gagnerons cette petite minorité d’extrémistes qui domine le gouvernement et les centres du pouvoir”.

Les rangs de la manifestation de ce soir étaient très clairsemés. D’après une source policière, 2500 personnes étaient présentes. Les slogans de ce soir faisaient allusion à la querelle autour des prières séparées hommes/femmes dans l’espace public: ”Vous ne nous séparerez pas” ou encore ”Tel Aviv restera libérale”.