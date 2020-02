L’histoire de l’alya de Laurent Simon et Rivka Goldenberg aurait pu être la même que celle de beaucoup d’autres Juifs de France qui ont franchi le pas. Ils vivaient très confortablement, avaient construit une vie équilibrée et élevaient dans la joie leurs trois enfants. Ils ont choisi de s’installer en Israël avec toute Les satisfactions mais aussi toutes les difficultés que cela comporte. Puis leur vie, ici, a pris un tournant inattendu avec la naissance de leur quatrième enfant, Itshak Israël, il y a huit ans.

De la joie à l’angoisse

« Nous voulions un quatrième enfant depuis plusieurs années », confie le couple. Alors que les trois premiers étaient arrivés facilement, le petit dernier s’est fait attendre. »Il faut croire qu’il ne pouvait pas naitre en France ». C’est donc après une année de vie en Israël que Rivka tombe enceinte. La nouvelle fait la joie de toute la famille.

Rivka est alors âgé de 40 ans, mais ne se pose aucune question concernant une éventuelle grossesse à risque. »De toute façon, il faut savoir que statistiquement, 50% des enfants trisomiques naissent chez des couples qui ont entre 20 et 30 ans ».

À la joie de cette future naissance fera rapidement place doutes et angoisses. »A trois mois de grossesse, j’ai fait une prise de sang en France », se souvient Rivka. J’ai reçu les résultats par la poste, en Israël. J’étais seule quand j’ai ouvert l’enveloppe et que j’ai vu qu’un des indicateurs montrait une certaine anomalie ». Mais le couple décide de ne pas s’en inquiéter.

Laurent Simon poursuit : »A la première échographie, on nous dit qu’apparemment tout va bien, mais comme mon épouse avait 41 ans, on nous a conseillé d’aller faire une échographie du cœur du bébé. Je me souviendrai toute ma vie de la personne qui nous a reçus : un vieux russe, qui utilisait une machine qui me paraissait dépassée. Il procède à l’examen et nous demande si nous avons des trisomiques dans nos familles. Il avait trouvé une malformation cardiaque typique. Nous nous sommes regardés avec Rivka, nous ne comprenions pas. Lorsque nous sommes sortis, j’ai rassuré ma femme en lui disant que l’examen avait été fait avec du matériel certainement obsolète ».