LE DÉSASTRE FRANCAIS

Notre-Dame brûle encore

La patrie de l’égalité, de la liberté et de la fraternité est devenue un bourbier de désordre et de chaos là où il y avait autrefois une civilisation brillante

Paris brûle.

Des centaines de migrants illegaux ont d’abord pris d’assaut le Panthéon à Paris, où des écrivains géniaux comme Émile Zola, Victor Hugo et Alexandre Dumas sont enterrés. Les protestataires revendiquaient le droit de demeurer dans ce pays. Les manifestants, qui venaient principalement d’Afrique de l’Ouest, ont fait irruption dans le bâtiment. Le groupe s’appelait eux-mêmes les « gilets noirs » en référence au mouvement de protestation contre les gilets jaunes.

La veille, deux magasins près des Champs-Elysées à Paris avaient été pillés à la suite de la victoire de l’Algérie en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre la Côte d’Ivoire. Les manifestants ont ensuite jeté des objets sur la police et mis le feu aux poubelles.

La France se trouve au début d’une guerre civile interne. Les causes sont multiples : sociales, culturelles, religieuses et économiques.

Ainsi se délite une société brillante, dans laquelle les élites vivent enfermées dans leurs châteaux cloturés, sans cohésion sociale et sans force morale pour maintenir l’ensemble. La patrie de l’égalité, de la liberté et de la fraternité est devenue un désordre et un chaos là où se trouvait autrefois la civilisation.

« Carola Rackete, Notre Dame de l’Europe ». Et derrière la bannière apposée sur le pont de l’archevêché de Paris se trouve la cathédrale Notre-Dame détruite par l’incendie. La référence derrière le slogan est le capitaine allemand du navire de sauvetage, Sea-Watch 3, qui a défié l’interdiction du gouvernement italien et s’est amarré à Lampedusa avec des dizaines de migrants africains à son bord.

Ici se résume toute la stupidité française et la misère psychologique européenne qu’est l’humanitarisme, cette force qui pousse ces militants à comparer la dévastation de l’immense héritage chrétien avec ceux qui s’efforcent de détruire la cohésion des Etats européens.

C’est de l’entropie pure. C’est une profanation qui incarne la course impétueuse et suicidaire à la médiocrité, à l’égocentrisme, à la futilité, à l’infantilisme et à la décadence de l’Occident.

.

Paris brûle. Les images provenant de la capitale française indiquent que l’Occident s’autodétruit.

.

L’incendie qui a détruit une partie de la cathédrale Notre-Dame au cœur de Paris est une tragédie. La flèche qui s’élevait vers le ciel était une œuvre unique d’Eugène Viollet-le-Duc, qui avait basé son travail sur des documents du XIIe siècle.

Notre-Dame a presque mille ans. Pendant huit siècles, Notre-Dame fut la maison du catholicisme en France, le lieu des couronnements et des mariages royaux, des funérailles d’État et des grandes fêtes nationales, survolant cinq royautés, deux empires, cinq républiques et quelques puissances étrangères.

Notre-Dame fut l’un des rares symboles de continuité dans une histoire de France marquée par des intermedes violents. L’émotion profonde que l’opinion publique a ressentie avec cet incendie est l’illusion qu’il y avait encore des points de référence culturels – que nous avons hélas de plus en plus essayé de relativiser et de briser, d’ou une fragilité des bases sur lesquelles repose notre civilisation.

Notre-Dame avait échappé au Moyen Âge, à la terreur de la Révolution française, à deux guerres mondiales et à l’occupation nazie. Mais il n’a presque pas survécu à ce que la France est devenue en 2019.

Notre-Dame brûle encore

Giulio Meotti, dans Arutz7 du 15/07/19

Traduit par Edmond le Tigre avec www.DeepL.com/Translator

Source: resistancerepublicaine.eu