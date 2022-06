Ce soir avant minuit, la Knesset aura voté sa dissolution et actera ainsi le début des vacances parlementaires jusqu’aux prochaines élections.

Depuis qu’elle a prêté serment, la 24e Knesset aura siégé 165 jours dont 90 en 2022. Dès demain donc, les députés ne siègeront plus au Parlement et ce jusqu’à une semaine après les élections prévues cet automne et la prestation de serment de la 25e Knesset.

Pendant tout ce temps, les députés, y compris les 21 qui sont entrés suivant la loi dite norvégienne, continueront à toucher leur salaire qui s’élève à 45000 shekels brut par mois. Ceux qui n’entreront pas dans la prochaine Knesset toucheront des indemnités au pro rata du temps où ils ont été députés.

Par ailleurs, les partis d’opposition sont en train de négocier une augmentation du financement des partis pour la campagne électorale qui s’annonce. Les campagnes successives ont mis à sec les comptes et augmenté les dettes, ce qui justifierait une augmentation des financements assurés par l’Etat et un gel du remboursement des dettes jusqu’à la prochaine Knesset. Ce sujet est au coeur des négociations de dernière minute entre coalition et opposition. Un accord a été trouvé pour augmenter l’enveloppe par député de 1.38 millions de shekels à 1.66 millions de shekels.