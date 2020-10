Après l’annonce de la normalisation des relations entre Israël et le Soudan, le député Tsvi Hauser (Derekh Erets), président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense a adressé un message ironique à la Liste arabe unifiée : « Je salue la normalisation des relations avec le Soudan. Il s’agit d’un développement historique pour le bien de tous les citoyens d’Israël. Je lance un appel aux députés de la Liste arabe unifiée : après les Emirats, Bahreïn et le Soudan, je vous en prie, déclarez à votre tour : ‘Oui à la reconnaissance de l’Etat d’Israël, oui à la paix avec Israël, oui à la normalisation avec Israël ! Ne soyez pas les derniers !' »

Les toutes dernières informations indiquent que le sultanat d’Oman sera le prochain pays arabe à annoncer la normalisation de ses relations avec Israël.

Photo Hadas Parush / Flash 90