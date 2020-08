Après l’accord de normalisation signé entre Israël et les Emirats arabes unis, la bourse aux noms des prochains Etats arabes à normaliser leurs relations avec Israël citait notamment le Maroc. Alors que Jared Kushner, le gendre du président Donald Trump, est attendu prochainement à Rabat dans le cadre d’une tournée dans plusieurs capitales arabes à cet effet, le Premier ministre marocain Saad Dine el-Otmani, membre du parti islamiste « Justice et Développement » a voulu prendre les devants. Il a fait savoir dimanche qu’il n’en est pas question, refusant même de prononcer les mot « Israël » et lui préférant l’expression employée par les Iraniens ou les organisations terroristes: « Nous refusons toute normalisation avec l’entité sioniste car cela encouragera la violation des droits du peuple palestinien ».

Photo Pixabay