Normalisation Israël-Maroc : grosse colère à Ramallah et Gaza

Bien que la déclaration officielle émanant du Palais royal marocain ait prit soin de rappeler le soutien du royaume à la « cause palestinienne », l’annonce de la normalisation entre Israël et le Maroc a provoqué de vives réactions du côté de l’Autorité palestinienne, du Hamas et du Jihad islamique. En revanche, des pays arabes ont salué ce nouveau développement, comme l’Egypte et les Emirats arabe unis. Le roi Mohammed VI a dû appeler Abou Mazen pour le rassurer et l’assurer de la poursuite du soutien du Maroc à la « solution des deux Etats ».

L’AP a qualifié cette normalisation « d’inacceptable » et accuse ce nouvel accord « d’encourager Israël à poursuivre à violer les droits des Palestiniens ». Au Hamas, on parle d’une « erreur politique des Marocains » et au Jihad Islamique on qualifie cet accord de « nouvelle trahison ». Le chef du cabinet de l’AP Muhamad Shtiyeh a constaté l’échec de la formule « Palestiniens d’abord, normalisation ensuite » et a affirmé qu’en cas d’échec de la solution des deux Etats, les ‘Palestiniens’ l’emporteront par la démographie dans l’Etat unique.

Après ce nouveau revers pour ce « peuple inventé », les Arabes ‘palestiniens’ n’auront pas aimé non plus les propos d’un diplomate israélien de haut rang qui annonçait jeudi soir que d’autres pays musulmans sont en voie de normaliser leurs relations avec Israël dont un pays d’Asie.

Photo Wikipedia