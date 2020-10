D’après des sources proches du pouvoir à Khartoum, le gouvernement soudanais s’apprête à approuver dans les jours qui viennent la normalisation de ses relations avec Israël. Des diplomates américains ont confirmé la nouvelle et lundi soir, le président Donald Trump a officiellement annoncé que le Soudan sera retiré de la liste des Etats soutenant le terrorisme et versera des dédommagements à des fonds en faveur de victimes d’attentat. une demande de longue date de Khartoum. Donald Trump a tweeté : « Le gouvernement soudanais accomplit un travail formidable. Il a accepté de verser 335 millions de dollars en faveur des familles des victimes américaines d’attentats terroristes. Dès que cet argent sera versé je retirerai le Soudan de la liste des Etats soutenant le terrorisme. Il s’agit de justice pour les Américains et d’un grand pas pour le Soudan ».

Toujours selon des sources soudanaises, cette avancée décisive serait également due à un compromis trouvé entre l’aile militaire du gouvernement, dirigée par le président de l’Etat, général Abdel Fattah Abdelrahmane al-Burhan, très favorable à une normalisation et l’aile civile menée par le Premier ministre Abdallah Hamdok qui y était opposée.

Photo Pixabay