Le nom de Noor Darhi ne vous dit peut-être pas grand chose. Et pourtant, sa page FaceBook est suivie par plus de 10000 personnes et il gagne à être connu.

Darhi, musulman citoyen britannique, se définit comme le patron du mouvement des Musulmans contre l’Antisémitisme et comme le directeur exécutif de la théologie islamique de lutte contre le terrorisme.

Il appartient à un courant de l’Islam qui reconnait la légitimité du peuple juif sur la terre d’Israël. Ce courant est parti d’un Imam britannique du début du 20e siècle selon lequel les commentateurs du Coran à partir des 8e et 9e siècles étaient unanimes pour dire que le Coran établissait qu’Eretz Israël avait été donné au peuple juif dans le cadre d’une alliance éternelle.

Par la suite, il a toujours existé un courant, certes minoritaire et qui s’exprime très peu, pro-sioniste au sein du monde musulman.

C’est donc à ce mouvement qu’appartient Noor Darhi qui a créé le scandale sur les réseaux sociaux arabes ces jours-ci.

En effet, il est en ce moment en voyage en Israël et il rend compte quotidiennement de son séjour. Il a commencé en insistant sur le bon traitement dont il a fait l’objet à l’aéroport.

Mais c’est surtout le post qu’il a fait à l’occasion de sa visite au Kotel et au Mont du Temple qui a defrayé la chronique:

Photo: Capture d’écran FaceBook Noor Darhi

Voilà ce qu’il écrit en légende de ces photos, vendredi dernier:

J’ai visité la Mosquée Al Aqsa et le Kotel et j’ai prié dans les deux endroits. J’avais tellement honte de voir que j’avais accès totalement librement à tous les lieux religieux juifs au Kotel pour prier et que pas un seul Juif religieux ne m’a arrêté. Mais les Juifs, eux, ne peuvent même pas s’approcher de la Porte de Damas (un Juif qui s’en est approché m’a dit ‘Que D ieu vous bénisse’ pendant que je filmais). Là où la liberté de culte et d’expression existe, nous les Musulmans, nous avons le droit d’aller partour mais les Juifs, eux, ne peuvent même pas aller dans certains endroits de Jérusalem. Voilà un bon exemple de l’apartheid à Jérusalem.

Il a reçu de nombreuses insultes et menaces sur les réseaux sociaux en arabe. Sa photo y a été diffusée avec comme texte: »il est à Jérusalem, si vous le voyez, il faut absolument l’arrêter ».