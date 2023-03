Imaginez un enfant dont les parents autoritaires lui ont toujours dicté quoi faire, et surtout ont étouffé chez lui tout désir d’évolution qui ne leur convenait pas. 30 ans après il se lève, quitte la maison, et décide de mener sa vie, en totale indépendance…et ses parents se soulèvent alors devant cette insolence, le voyant soudain se permettre de boire un whisky, d’étudier la musique plutôt que le droit et de fréquenter une fille qu’ils n’ont pas choisie.

Que s’est-il donc passé en quelques semaines pour que soudain notre pays et nos gouvernants soient ainsi diabolisés ? Qu’ont ils fait de si grave, sinon gagner haut la main les élections et donc reprendre en main les rennes du pays, avec une nouvelle vision et un désir de changement. La gauche a su se mobiliser, utilisant ce drapeau bleu blanc, symbole d’espoir et d’amour, pour pointer du doigt notre gouvernement et son envie de réforme après trente ans de main de fer des juges de la cour suprême qui ont toujours décidé à la place du peuple. Israël a choisi de naviguer en tenant uniquement de la main droite son gouvernail ; son capitaine expérimenté s’appelle Benjamin, et ne ressemble en rien au capitaine Crochet, comme certains manifestants veulent le faire croire au monde entier. Nous sommes des millions, représentés par 64 mandats, à vouloir un changement et une véritable politique qui nous convient, tout simplement de droite : construction à tout-va en Judée-Samarie et à Jérusalem, économie libérale, justice sociale, l’armée pour tous sans exception (service militaire ou sherout leumi), sécurité, et surtout liberté… de pratiquer ou pas, de la femme, des homos, sans peur ni menace… aucune !

Non, nous ne sommes pas l’Iran comme certains meneurs veulent nous le faire croire, et nous ne le deviendrons pas !

Vivre et laisser vivre… c’est la devise. Il est temps de stopper cette incitation à la haine, de l’autre, du religieux, du gauchiste, du colon, du gay, d’Israël, du “pas comme moi”. AD KAN ( ça suffit) ! C’est notre bateau qui va couler, à cause de cette répulsion aveugle, sans frontières, cette hystérie grandissante.

Le peuple d’Israël ne désire pas de guerre fratricide. Les israéliens savent, pour la majorité, s’entraider et se respecter.

Mais ne poussons pas les limites jusqu’à user de violence en renversant les règles de vie et de bon sens.

Une demande à vous aussi, nos frères juifs de France. Restez à nos côtés, confiants et bienveillants, sans vous placer en juge comme le font nos détracteurs.

Bibi est au pouvoir, élu par une majorité absolue. Il est le capitaine à bord, il faut lui faire confiance et le laisser diriger sereinement notre démocratie. Nous n’avons que cette terre, cette armée de héros, cette économie jusqu’à présent solide, et surtout un peuple merveilleux qui sait se prendre la main.

Préservons ce cadeau de D ieu, qui va fêter ses 75 ans.

Avraham Azoulay