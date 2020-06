La lutte des juifs éthiopiens repose sur leur désir d’être acceptés entièrement et assimilés à tous les niveaux de la société juive. Or, leur expérience réelle du racisme et de la discrimination, de même que la rhétorique racialisée employée par eux-mêmes pour exposer leurs griefs, les positionne à l’intérieur de la sphère du peuple juif hégémonique, malgré un statut social subalterne à l’intérieur de la société juive israélienne.